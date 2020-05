Uma vez observado este conjunto de medidas, "o risco de voltar para a escola é o risco de viver em comunidade e, portanto, não há motivo para que os pais não deixem os seus filhos irem às escolas", acrescentou Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde salientou ainda a necessidade de se aprender a viver com este vírus "que pode ficar connosco "provavelmente para o resto da vida".

"Vamos encarar isto como um período normal das nossas vidas. Temos de nos habituar a viver com esta nova realidade, foi a natureza que decidiu lançar um novo vírus que infeta a espécie humana e nós vamos ter de viver com este vírus nos próximos anos, provavelmente para o resto da vida, que pode ter um caráter epidémico agora e depois tornar-se um vírus residente. Portanto temos de aprender a minimizar o risco”.

A Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação disse hoje estar preocupada com o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º anos à escola por considerar não estarem reunidas as condições de segurança, mesmo com as restrições anunciadas.

“A coberto de um argumento válido, pensamos que se procura um grupo-alvo de estudo em meio semi-controlado para que se teste a imunidade coletiva. Não se pode permitir isto, pois os nossos filhos e educandos não são cobaias”, diz a Confederação.

O Ministério da Educação enviou na terça-feira às escolas orientações para o regresso às aulas em regime presencial, que arrancam em 18 de maio os alunos do 11.º e 12.º anos.

Entre as orientações estão o uso de máscara para conter a disseminação do novo coronavírus, normas para a disposição das salas de aula, horários desfasados entre as turmas e intervalos reduzidos ao máximo, tendo os alunos de permanecer dentro das salas.

Portugal regista hoje 1.089 mortes relacionadas com a covid-19, mais 15 do que na terça-feira, e 26.182 infetados (mais 480), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de terça-feira, em que se registavam 1.074 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,4%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (26.182), os dados da DGS revelam que há mais 480 casos do que na terça-feira (25.702), representando uma subida de 1,9%.