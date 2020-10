De acordo com a informação transmitida pelas autoridades transalpinas à agência AFP, as 21 pessoas estavam em Col de Tende, a área de passagem entre França e Itália, no sul dos Alpes.

“Vinte e uma pessoas desaparecidas foram encontradas em Vievola e começaram a ser evacuadas de helicóptero para Limone” em Itália, disse Mara Anastasia, porta-voz da proteção civil, que já havia adiantado que “são pessoas de nacionalidade italiana, com exceção de uma família alemã, de quatro pessoas: dois avós e dois netos, mas com nomes italianos”.

Com esta operação de salvamento, resta apenas um desaparecido, um homem cujo carro caiu num rio.

O mau tempo, causado por fortes chuvas que fizeram transbordar os rios, também matou duas pessoas em Itália – um bombeiro de 53 anos no Vale de Aosta durante uma intervenção e um homem de 36 anos cuja viatura havia caído no rio Sesia, na região de Piemonte.

Os estragos são graves nos dois lados da fronteira, com várias aldeias isoladas, devastadas pela água e pelo desmoronamento de terra, com estradas e pontes danificadas ou destruídas, tendo sido mobilizados centenas de bombeiros, especialmente em Col de Tende que liga os Alpes da Ligúria, no norte de Itália, ao departamento francês dos Alpes Marítimos.