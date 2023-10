A venda do grupo dono do Correio da Manhã foi autorizada à Expressão Livre. O Negócio de 56,8 milhões de euros foi autorizado pela Cofina e, assim, o grupo de acionistas do qual faz parte Ronaldo passará a ser detentor do grupo de comunicação.

O grupo Cofina vai dar no próximo domingo, dia 17 de março, “o passo que precisava para assegurar o futuro” e “o primeiro de muitos” numa área onde “tinha o direito de estar”, chegando à televisão através da CM TV. LUSA/André Kosters