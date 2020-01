O querosene do avião também caiu sobre outro centro educacional, mas sem causar nenhum dano.

A aeronave da Delta, que percorria a rota Los Angeles-Xangai, precisou voltar pouco depois da descolagem devido a "problemas com um motor", disse à AFP Adrian Gee, porta-voz da companhia aérea.

"A aeronave pousou sem problemas após uma liberação de combustível para reduzir o peso de aterragem", acrescentou.

Parte do combustível caiu sobre a Park Avenue Elementary School, a 30 km a leste do aeroporto LAX, e também sobre outra escola no sul de Los Angeles, mas ninguém ficou ferido.

O distrito escolar informou que os "estudantes e funcionários estavam no pátio quando aparentemente foram atingidos pelo combustível".

As autoridades imediatamente chamaram os paramédicos, que trataram principalmente de irritações na pele e pequenos problemas respiratórios.