O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, no poder há duas décadas, foi reeleito, sem surpresas, para um quinto mandato, com mais de 90% dos votos.

Aliev, de 62 anos, herdou o poder após a morte do pai em 2003. Nesta eleições, segundo a AFP, Aliev foi reeleito com cerca de 92% dos votos finais. Segundo o chefe da Comissão Eleitoral, Mazakhir Panakhov, 67,7% foi às urnas. Os eleitores escolheram entre sete candidatos, entre eles o presidente. Mas nenhum deles representava uma alternativa e todos já tinham apoiado Aliev anteriormente, segundo a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE). Os verdadeiros partidos de oposição, esgotados após anos de repressão, boicotaram esta eleição, classificando como "farsa". Aliev explicou a convocação de eleições antecipadas, previstas inicialmente para 2025, para celebrar o início de uma "nova era", depois da bem-sucedida operação militar, que viu a vitória contra os separatistas armênios de Nagorno Karabakh que encerrou três décadas de separatismo. Nas eleições anteriores, Aliev conquistou 89% dos votos em 2008, tendo em 2018 conquistado 86%.