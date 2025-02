“É bem claro que a Azul emprestou dinheiro para a TAP, acho que ninguém nega isso, demos 100 milhões de dólares [cerca de 97 milhões de euros, à taxa atual] há alguns anos para fortalecer a TAP”, começou por referir o presidente executivo (CEO) da companhia aérea brasileira, John Rodgerson, em entrevista à Lusa por telefone.

A companhia brasileira, que contratou um escritório de advogados em Portugal para negociar esta dívida, para “ter a certeza que todos estão protegidos”, disse estar confiante de que o processo “vai ser resolvido, porque ninguém questiona que a Azul deu dinheiro para a TAP”.

Em causa está uma dívida contraída pela TAP em 2016, um ano depois de o Governo ter aprovado a venda de 61% do capital social da TAP ao consórcio Gateway, do empresário norte-americano David Neeleman e do empresário português Humberto Pedrosa – um dos dois finalistas do processo de privatização da transportadora aérea portuguesa, sendo o candidato preterido Germán Efromovich.

A transportadora brasileira entende que esta questão deve ser resolvida antes da nova venda da TAP, para não “atrapalhar” o processo, apontou John Rodgerson, tal como transmitiu aos responsáveis da companhia portuguesa, em conversas no passado.

Em resposta enviada à agência Lusa, em outubro, a Azul Linhas Aéreas tinha esclarecido que “com o movimento para uma eventual privatização da TAP, o esvaziamento da empresa do grupo TAP que assinou o empréstimo e o esvaziamento das garantias da dívida, a Azul contratou um escritório de advocacia em Portugal para garantir que sejam efetivadas as garantias ou que a dívida seja paga de forma antecipada”.

A companhia aérea brasileira, fundada por David Neeleman, antigo acionista da TAP, sublinhou ainda que procura “um entendimento para sanar a situação de maneira amigável e comercial, não afastando a possibilidade de tomar ações mais duras caso não haja acordo com a empresa portuguesa”.

A Azul detalhou que fez um empréstimo de 90 milhões de euros, junto de mais 30 milhões de euros oriundos do Governo português, para ajudar a liquidez da TAP, que passava por dificuldades financeiras.

De acordo com a imprensa brasileira, o vencimento da dívida, que já ascende os 1,2 mil milhões de reais (200 milhões de euros, ao câmbio atual) tem de acontecer até 2026.