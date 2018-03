O anterior balanço também avançado pelo Ministério de Saúde de Gaza dava conta de cinco mortos e 356 feridos.

Milhares de pessoas, cerca de 17 mil, segundo as agências internacionais, concentraram-se hoje junto de vários pontos da fronteira de Gaza com Israel, num protesto intitulado como "A Grande Marcha do Retorno", convocado pelo movimento radical palestiniano Hamas, por ocasião da comemoração do Dia da Terra.

O movimento radical palestiniano controla a faixa de Gaza, enclave palestiniano sob bloqueio israelita e egípcio, desde 2007.

O protesto degenerou em incidentes e o exército israelita tentou dispersar os manifestantes com gás lacrimogéneo e outros meios de dissuasão.

As forças israelitas, que também destacaram blindados para a zona fronteiriça, utilizaram munições reais contra os manifestantes que tentavam ultrapassar as barreiras de segurança.