Na semana passada, as forças norte-americanas abateram o que classificaram como um "balão-espião" chinês que sobrevoava os Estados Unidos, dando assim início à chamada "crise do balão".

A China admitiu que o balão lhe pertence, mas disse que este se tinha extraviado da rota devido a ventos fortes e que era "um aparelho voador civil usado para fins de pesquisa, principalmente meteorológica", não para espionagem.

Por sua vez, Washington divulgou na quinta-feira que o balão chinês foi equipado para detetar e recolher sinais de inteligência, integrando um programa de vigilância aérea militar que tem como alvo mais de 40 países.

Entretanto, os episódios com objetos voadores continuam a surgir. São balões como o primeiro? OVNIs, segundo algumas teorias? Vejamos o que tem acontecido.

Nos EUA

As forças norte-americanas derrubaram, na sexta-feira, um "objeto desconhecido" que atravessava o espaço aéreo dos Estados Unidos na costa do Alasca, "diferente" do "balão-espião" chinês abatido na semana passada, revelou a Casa Branca.

Este objeto, do tamanho de "um pequeno carro", representava "uma ameaça à segurança do tráfego aéreo", referiu John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

O abate foi autorizado pelo Presidente Joe Biden, ainda segundo John Kirby, que acrescentou que é diferente do "balão-espião" chinês identificado na semana passada.

No Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau anunciou ontem que as forças armadas abateram um objeto voador não identificado a grande altitude, no norte do país.

"Ordenei o abate de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo do Canadá. O NORAD [Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano] abateu o objeto no espaço aéreo do Yukon, a Força Aérea do Canadá e dos EUA juntaram-se, e um F-22 norte-americano disparou com sucesso contra o objeto", escreveu o governante canadiano na rede social Twitter.

Assim, este objeto voador não identificado é o terceiro a violar o espaço aéreo da América do Norte nas últimas duas semanas.

Depois deste episódio, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA anunciou ter fechado durante mais de uma hora o espaço aéreo do estado de Montana (oeste) após ter detetado uma "anomalia de radar". Também o espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte dos Estados Unidos, foi hoje encerrado por razões relacionadas com a "defesa nacional".

Na China

As autoridades da província chinesa de Shandong, no leste do país, anunciaram este domingo a descoberta de um "objeto voador não identificado (OVNI)".

O referido objeto foi localizado nas águas do mar Amarelo, perto da costa da cidade de Rizhao, de acordo com um comunicado das autoridades marítimas provinciais, divulgado pelo jornal estatal chinês de língua inglesa Global Times.

No comunicado, acrescenta-se que o Exército chinês se preparava para abater o objeto, pelo que as autoridades pediram aos pescadores da região que adotassem as medidas de proteção necessárias.

*Com Lusa