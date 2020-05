“Já tinha os acrílicos por ser uma zona um bocado ventosa e retirei-os da frente de praia e coloquei-os a fazer de divisórias entre as mesas para as pessoas estarem mais protegidas”, explica Filomena Francisco, gerente do Medusa Lounge Beach Bar, à agência Lusa.

Com outros estabelecimentos encerrados, este bar de praia antecipou a abertura para o último fim-de-semana, devido ao tempo quente e à afluência de banhistas às praias de Santa Cruz, no distrito de Lisboa, onde a época balnear só começa em 27 de junho.

Os clientes não tardaram a chegar e a encher a esplanada.

“Têm tudo muito bem dividido e não há problema nenhum vir até à praia. Estamos completamente seguros contra o coronavírus”, diz Maria da Luz Miranda à Lusa, enquanto toma um café.

“Com esta proteção, é melhor. Sinto-me mais seguro”, refere por seu turno Luís Filipe Vieira, também cliente do bar.