Inaugurada em 18 de setembro de 2018, a BarcelosBus tornou-se na primeira rede urbana de transportes a operar nesta localidade, tendo transportado, até 30 de abril, 79.418 passageiros.

Até 31 de junho, todos os alunos com passe estudante, urbano ou interurbano, podem viajar gratuitamente na rede BarcelosBus.

Segundo o município, trata-se de um meio de transporte “económico” e que contribui “para um ambiente e uma cidade melhores”.

O serviço foi concessionado à Transdev, no âmbito da gama SIM - Soluções Integradas de Mobilidade que a empresa tem vindo a implementar em concelhos localizados, sobretudo, no norte do país.

O serviço é assegurado por viaturas adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida e equipadas com ‘wi-fi’.