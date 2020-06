Em Lisboa, no Cais do Sodré, já se pensa no mesmo. Ana Paula Afonso, gerente do "Roterdão Club", está também a tratar do pedido de CAE de restauração. O objetivo é poder abrir com mesas e servir snacks. E deixa um desabafo, em plenas Festas de Lisboa. "Esta situação é muito injusta. As festas estão a acontecer - há restaurantes a anunciar bailes", aponta, dizendo ainda que gostava de abrir já a esplanada para ajudar na renda — mas só tem resposta da conservatória no final do mês.

Contudo, nem todos veem a alternativa como uma boa solução. Mário Carvalho, do "Café Lusitano", no Porto, refere que "não é exequível" que um bar com área de dança abra como café, "dadas as elevadas despesas".

"As rendas são altíssimas. Com uma limitação de horário até às 23 horas é impossível faturar", diz, lembrando que são necessários "apoios efetivos" para as atividades ainda sem data de retoma. Pedro Vieira, presidente da Associação Cais do Sodré, citado também pelo JN, considera este cenário "inviável" para os empresários da noite, mas reconhece que existem "situações de desespero", pelo que estas soluções são "ferramentas" que podem ser aproveitadas em alguns casos.

No fundo, os bares e discotecas querem "ser tratados como os restaurantes", diz Pedro Vieira, que pede medidas por parte da DGS. Todavia, recorda que estas devem ser apresentadas dentro de "um consenso que não inviabilize o negócio".