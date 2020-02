Em debate no plenário da Assembleia da República estiveram duas propostas de lei do PCP e do BE, uma proposta de resolução do PAN e uma petição da Federação Nacional de Professores (Fenprof), que pede uma revisão legal, com a revogação do enquadramento em vigor que os professores consideram ter retirado às escolas “práticas democráticas colegiais”.

A deputada do PCP Ana Mesquita sublinhou que o atual modelo é “injusto, atrasado, e não fomenta a participação democrática nas escolas”, acrescentando que o projeto de lei dos comunistas permite que “todos os que estudam e trabalham nas escolas sejam construtores da democracia” e participem no processo de decisão.

A participação da comunidade escolar na gestão das instituições de ensino é também uma das preocupações do PAN, que defendeu a existência de uma direção colegial eleita, constituída por docentes, pessoal não-docente, encarregados de educação e alunos.

Bebiana Cunha, deputada do PAN, criticou o regime em vigor, afirmando que este tem favorecido a afirmação da figura do diretor, numa lógica de “gestão burocrática e autocrática”, menorizando o papel dos profissionais que trabalham nas escolas e dos estudantes.