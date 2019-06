No Dia Mundial dos Refugiados, segundo Catarina Martins, assinala-se a “necessidade de acolher quem é obrigado a deixar a sua terra, a fugir da guerra, da perseguição, das condições mais duras”.

“Em Portugal, nós temos feito o acolhimento de refugiados de uma pequena parte dos refugiados. É bom lembrar que há no mundo neste momento 70 milhões de refugiados. Apenas uma pequeníssima percentagem chega à Europa e dessa parte Portugal assume a sua responsabilidade”, detalhou.

Enaltecendo que em Portugal a sociedade é solidária e compreende “a responsabilidade de acolher quem foge de tudo”, a líder bloquista assume que não está tudo bem.

“Nós recentemente aprovamos no parlamento a proposta para garantir o ensino do português, cursos portugueses oficiais, aos refugiados que chegam. É muito importante. A família com que estivemos ainda agora, dizíamos isso”, relatou.

É responsabilidade do país dar o acesso à língua às pessoas que são acolhidas.

“Devemos repensar o tempo dos programas de acolhimento porque 18 meses, um ano e meio, para quem vem de outro sítio, com outra língua, com outra cultura, para quem chega cá, com todas as mazelas e o sofrimento de uma travessia que é terrível a fugir da guerra, do desastre, 18 meses é muito pouco para que as pessoas possam aprender a língua, recompor a vida, serem integrados”, defendeu.