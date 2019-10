Os ‘azuis’ chegaram ao intervalo a vencer por 24-3, com três ensaios transformados e um pontapé de ressalto, contra apenas uma penalidade dos agrónomos, ampliando o marcador no segundo tempo com outros três ensaios, duas transformações e uma penalidade.

Foi a quinta Supertaça conquistada pelo Belenenses, que igualou a Agronomia e o Cascais no segundo lugar do ‘ranking’ de vencedores, atrás do Direito, que soma 11 troféus.