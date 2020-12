O planeta prepara-se, nesta quinta-feira, para deixar para trás o ano de 2020, marcado principalmente pela pandemia do coronavírus e que obriga milhões de pessoas a celebrarem a passagem para o Ano Novo nas suas casas.

De Sydney a Roma, assiste-se ao fogo de artifício pela televisão ou pelo ecrã do computador — desde que as festividades não tenham sido canceladas.

O pequeno arquipélago de Kiribati e as ilhas Samoa no Pacífico foram os primeiros a chegarem a 2021, enquanto as ilhas desabitadas de Howland e Baker terão de esperar mais 26 horas.

Em Sydney, a maior cidade da Austrália, os famosos fogos de artifício do Ano Novo foram disparados sobre a baía, mas com a quase total ausência de espectadores após o surgimento de um recente surto de contágio, no norte da cidade, que soma cerca de 150 casos.

Com isto, as autoridades desistiram até da ideia de permitir que 5.000 pessoas que trabalham na linha de frente de combate à pandemia pudessem comparecer, como recompensa pelos seus esforços.