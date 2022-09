O Benfica, atual líder da primeira liga, oficializou esta quinta-feira a contratação do médio alemão Julian Draxler. O internacional germânico de 28 anos (fará 29 no presente mês) chega aos encarnados por empréstimo do PSG, onde não era opção.

O contrato é válido até final da temporada, sendo que as águias ficarão encarregues do pagamento de uma parte do salário do jogador, que aufere sete milhões de euros por época no PSG, com quem tem ligação até 2024.

"O médio Julian Draxler, de 28 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. Campeão do mundo em 2014, o internacional alemão chega ao clube por empréstimo para a época 2022/23, proveniente do Paris Saint-Germain", informa o clube lisboeta, no site oficial.

O campeão do Mundo pela ‘mannschaft’ em 2014, no Brasil, tem um total de sete golos em 58 internacionalizações e cumpriu a formação nos germânicos do Schalke 04, tendo realizado a estreia na equipa principal na temporada 2010/11.

Prosseguiu na formação de Gelsenkirchen até ao início da época 2015/16, antes de rumar aos também alemães do Wolfsburgo, por 43 milhões de euros (ME), mantendo-se nos 'lobos' por um ano e meio.

Em janeiro de 2017, Draxler foi contratado pelo Paris Saint-Germain, por 36 ME, na altura liderado pelo espanhol Unai Emery, e cumpriu seis temporadas consecutivas em Paris, sendo que as de 2017/18 e 2018/2019 foram aquelas em que teve maior utilização, com mais de 40 jogos em cada.

Contudo, o novo médio ofensivo do atual líder da I Liga portuguesa não disputa um jogo oficial desde o final de março, face a uma lesão no joelho direito.

Draxler é o oitavo reforço assegurado pelo Benfica para nova temporada, depois de Alexander Bah, João Victor, Mihailo Ristic, Enzo Fernández, Fredrik Aursnes, David Neres e Petar Musa.