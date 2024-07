No Estádio da Luz, em Lisboa, os ‘encarnados’ adiantaram-se no marcador com um golo de Prestianni, aos nove minutos, e ampliaram a vantagem com dois tentos de Pavlidis, aos 13 e 14, e um de Beste, outro dos reforços para a nova temporada, aos 18, com Arthur Cabral, aos 89, a fixar o resultado final.

O Benfica somou o terceiro triunfo da pré-época, depois de já ter vencido o Farense (5-0) e Almería (3-1), somando ainda dois empates, com Celta de Vigo (2-2) e Brentford (1-1).

Na sexta-feira, a equipa orientada por Roger Schmidt defronta os ingleses do Fulham, em particular marcado para o Estádio Algarve.

O primeiro jogo oficial da época está marcado para o dia 11 de agosto, com uma visita ao terreno do Famalicão, em jogo da ronda inaugural da I Liga portuguesa de futebol.

