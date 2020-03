Portugal tem uma nova casa de apostas desportivas e casino online. Chama-se Betway e está longe de ser um nome estranho, ora para os amantes de desporto - que muito provavelmente reconhecerão a marca das camisolas do West Ham United, Deportivo Alavés, Levante UD ou CD Leganés, no que toca ao futebol, de competiçoões como a UK Premier League Darts e a UK Snooker Championship -, ora para os apostadores mais conhecedores do mercado, uma vez que a companhia já opera em vários mercados online regulamentados e possui licenças no Reino Unido, Malta, Itália, Espanha, Bélgica e Suécia.

Fundada em 2006, a Betway chega ao mercado português através da sua parceira de marca licenciada, a GM Gaming Limited, assumindo como objetivo “fornecer aos fãs portugueses de apostas desportivas, uma interface de alta qualidade e de fácil utilização, que estes possam usar para apostar numa variedade de desportos emocionantes, a nível local e internacional, assim como oferecer um produto de casino de alta qualidade”.

A empresa assume Portugal como fator determinante para o sucesso na Europa, afirmando que para isso irá trabalhar lado a lado com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ). Um representante da marca, sublinha que a "Betway estará focada na melhoria contínua do produto, trazendo novas funcionalidades e opções à sua plataforma, tal como os jogadores esperam de um operador de alta qualidade de apostas desportivas e casino".

A plataforma de apostas online e móvel da Betway em Portugal apresenta uma grande variedade de desportos e apostas ao vivo, com diversos mercados de apostas, fornecendo centenas de resultados de cinco em cinco minutos.

Agora, mais do que marcar pontos ou golos, a marca diz que a sua ambição é tornar-se “num nome familiar no país e ganhar a confiança de todos os entusiastas de apostas desportivas e fãs de casinos online em Portugal”.