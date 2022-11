Será a primeira vez que ambos, enquanto líderes dos respetivos países, estarão frente a frente. O último encontro data ainda da administração de Donald Trump, concretamente em 2019, sendo que agora os temas a discutir serão bem mais tensos dos dessa altura. As relações entre EUA e China têm-se deteriorado nos últimos anos, não estão previstos nenhum tipo de acordos, mas esta reunião é vista como um ponto de partida para que haja algum tipo de solução para muitos pontos quentes da atualidade.

O mais tenso será, sem dúvida, a guerra na Ucrânia. A China foi um dos poucos países mundiais que não 'atacou' a Rússia devido a esta invasão, mas o discurso tem vindo a mudar nos últimos tempos, até com Xi Jinping a enviar alguns recados ao seu amigo Vladimir Putin, especialmente sobre o possível uso de armas nucleares.

Mas este não será o único tema em cima da mesa. De acordo com o conselheiro de defesa norte-americano, Jack Sullivan, Joe Biden irá defender também junto de Xi Jinping que é do interesse de Pequim "desempenhar um papel construtivo na contenção das piores tendências da Coreia do Norte".

Os últimos meses têm sido de alguma tensão entre as duas Coreias, Norte e Sul, sobretudo devido aos contínuos disparos de mísseis por parte das forças militares de Kim Jong-Un junto à fronteira da Coreia do Sul, mas a verdade é que a China também nunca condenou estes atos da Coreia do Norte, sobretudo devido ao facto de ambos serem países aliados. E é também devido a esta aliança que Biden acredita que Xi Jinping poderá ser parte da solução para este caso.

Por último, certamente, Taiwan será um outro tema bastante quente em cima da mesa, devido ao apoio dos norte-americanos a esta ilha, que a China considera parte inalienável do seu território. Se vários analistas consideram que Joe Biden tem como principais temas de conversa a Guerra na Ucrânia e o clima de tensão entre as duas Coreias, outros salientam que Xi Jinping vê em Taiwan o mote principal para o início da mesma.

Refira-se que a recente visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a Taiwan causou muita polémica e fez correr muita tinta, embora Joe Biden nunca tenha apoiado publicamente a viagem de Pelosi.

Não houve ainda nenhuma informação sobre o horário do encontro entre ambos os líderes. Se Joe Biden já está em Bali desde domingo, Xi Jinping é esperado apenas esta segunda-feira à tarde nesta ilha da Indonésia.