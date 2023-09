Devido à intensidade dos desastres naturais registados em diferentes partes do país, como os incêndios no Havai e o furacão Idália, a administração norte-americana liderada pelo Presidente Joe Biden decidiu solicitar um pacote de emergência, que irá para o fundo de ajuda a desastres da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês).

“O Presidente deixou claro que apoiaremos as comunidades em diferentes partes do país à medida que estas recuperam de desastres, durante o tempo que precisarem”, anunciou um porta-voz do Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca (Presidência).

Além dos incêndios na ilha de Maui, no arquipélago norte-americano do Havai, a administração Biden também pediu ajuda para lidar com as inundações que ocorreram no estado do Vermont, bem como para lidar com os efeitos de outros fogos florestais no estado do Louisiana e com os danos causados pelo furacão Idália.

Este anúncio surge dois dias depois de a Casa Branca ter informado que irá atribuir 95 milhões de dólares (cerca de 88 milhões de euros) para reforçar a rede elétrica do Havai, após os incêndios que mataram 115 pessoas.

O Presidente Joe Biden deslocou-se a Maui no início do mês, para avaliar os danos causados pelos incêndios, os mais mortíferos dos últimos cem anos nos Estados Unidos, e prometeu que o seu Governo disponibilizará “todos os recursos de que dispõe” para ajudar as vítimas.

Na quarta-feira, Biden também prometeu que irá ajudar os estados da Florida, Georgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, que estiveram na rota do furacão Idália.

O furacão atingiu a costa oeste norte-americana na manhã de quarta-feira com ventos sustentados de 201 quilómetros por hora em várias regiões da Florida.

Joe Biden viaja sábado para a Florida para avaliar os danos causados pelo furacão.