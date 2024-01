Biden superou facilmente os adversários, com destaque para o congressista Dean Phillips, de Minnesota, e da escritora Marianne Williamson, que cujos nomes apareciam no boletim de voto juntamente com uma série de nomes pouco conhecidos.

O nome do Presidente não aparecia nos boletins de voto, mas os apoiantes estiveram em campanha nas últimas semanas e os eleitores puderam escrever o nome de Joe Biden nas cédulas.

A vitória de Biden, mesmo sem campanha oficial, reforça o domínio do chefe de Estado na nomeação democrata para um segundo mandato.