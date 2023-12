Nicolas Puech, um descendente do império das malas de luxo Hermès, está envolvido numa batalha pública com a instituição de caridade que fundou em 2011, depois de ter sido noticiado que tencionava cortar o financiamento da mesma, conta o The Guardian.

E se a história já seria caricata até aqui, tudo se adensou quando ficou conhecido que pretende dar metade da sua fortuna ao seu antigo jardineiro, de 51 anos. Em causa estão 12 mil milhões de euros. Segundo a imprensa suíça, Puech, de 80 anos, iniciou também o processo legal para adotar formalmente este homem, que não foi identificado até agora.

O jornal suíço Tribune de Genève afirma que o jardineiro, de origem marroquina, é casado e tem dois filhos, e Puech refere-se a todos eles como seus "filhos" e "filho adotivo".

A Fundação Isocrates, que tem um conselho de administração de seis pessoas, incluindo Puech como presidente, anunciou esta terça-feira que se "opôs formalmente" à decisão do seu fundador quanto ao cancelamento do contrato de herança.

Contudo, a fundação diz que "não está em posição de julgar o processo ou o contexto" dos relatos de que Nicolas Puech deseja adotar o seu antigo empregado.

"De um ponto de vista jurídico, a anulação abrupta e unilateral de um contrato de sucessão parece nula e infundada", declarou a fundação num comunicado. "A fundação opôs-se a esta medida, deixando a porta aberta para uma discussão com o seu fundador e presidente".

Até agora, Puech não prestou declarações, mas o seu advogado disse à Bloomberg que poderá dar uma conferência de imprensa "para separar os factos da ficção e para dissipar alguns dos disparates que têm sido divulgados pelos meios de comunicação social".