“Espero que, até ao início da próxima Quaresma, a diocese conheça o seu novo bispo e que ele já presida às próximas solenidades pascais”, salientou numa declaração aos jornalistas sobre o pedido de dispensa das funções de bispo da Guarda.

D. Manuel Felício atingiu em novembro do ano passado a idade limite fixada pelo direito canónico para ocupar as funções de bispo.

O bispo explicou que apresentou o pedido de “dispensa das funções de bispo da Guarda” em 2019, três anos antes de completar 75 anos.

“No ano de 2019, em 20 de outubro, antecipando em três anos as determinações do direito canónico, enviei uma carta ao santo padre pedindo dispensa das funções de bispo da Guarda e apontei-lhe outro trabalho que eu me dispunha a fazer fora da diocese”, contou o bispo.

O bispo da Guarda explicou ter apontado razões relacionadas com a reorganização pastoral para apresentar o pedido de dispensa de funções.

Decorridos três anos e sem que o seu pedido tenha sido “atendido”, o bispo da Guarda voltou a lembrar o assunto em novembro de 2022 e enviou uma nova carta ao Papa Francisco reafirmando “o propósito de um novo trabalho fora da diocese”.

D. Manuel Felício não quis revelar o trabalho que se propõe realizar fora da Diocese da Guarda quando deixar de ser bispo.

A declaração de D. Manuel Felício foi feita aos jornalistas na Casa Episcopal, hoje, por ocasião da divulgação da mensagem de Natal.