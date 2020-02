De seguida, Paulo Guedes tentou minimizar as declarações, afirmando que o que quis realmente dizer foi que com o “câmbio tão barato até as classes sociais mais baixas” estavam a viajar para o estrangeiro.

“Quis dar um exemplo (…). O que estou a dizer é que o câmbio estava tão barato que toda a gente ia para a Disney, até as classes sociais mais baixas. Todos têm de ir conhecer Walt Disney, mas não três ou quatro vezes ao ano”, concluiu.

Apesar de Guedes ter tentado evitar a polémica, vários políticos criticaram as suas declarações.

“Atenção, empregada doméstica. Na lógica do ministro Paulo Guedes, era muito ruim ter de viajar com a sua família várias vezes ao ano. Mas agora com o Governo de Bolsonaro é bom porque… não viaja mais. Esse Governo odeia-te, ok?”, escreveu a deputada Jandira Feghali, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), na rede social Twitter.

Na mesma rede social, o deputado federal do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) Marcelo Freixo disse que “o ódio e o desprezo que Paulo Guedes tem pelos brasileiros pobres é repugnante”, acrescentando: “Esse banqueiro parasita que fez fortuna fraudando fundos de pensão é a cara do Governo Bolsonaro”.

No início do mês, Paulo Guedes voltou a causar polémica ao comparar funcionários públicos a “parasitas”, que estão a “matar o hospedeiro”, numa referência ao Governo e às reformas administrativas que o executivo pretende implantar.

Na ocasião, e após a repercussão do discurso do governante, o Ministério da Economia lançou um comunicado afirmando que “reconhece a elevada qualidade do quadro de funcionários” públicos e que a as declarações do ministro foram tiradas “do contexto pela imprensa, desviando o foco do que é realmente importante no momento”, que é “transformar o Estado brasileiro para prestar melhores serviços ao cidadão”.