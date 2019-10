“Sempre damos boas-vindas a todos do mundo árabe. Temos mais de 5 milhões de pessoas de ascendência árabe no nosso país, [portanto], o Brasil também pode ser considerado um país árabe”, afirmou Bolsonaro numa entrevista à agência de notícias dos Emirados Árabes Unidos, WAM, em Abu Dhabi, este domingo, onde cumpriu compromissos oficiais no âmbito de uma visita oficial de três dias.

O líder brasileiro também afirmou que a sua viagem aos Emirados Árabes Unidos faz parte de um périplo diplomático, que já incluiu viagens ao Japão e China, e que tem como objetivo principal aprofundar os laços do Brasil com os principais agentes comerciais do mundo.

“Então agora chegamos ao mundo árabe, começando nos Emirados Árabes Unidos”, disse o Presidente brasileiro.

“É a primeira vez que visito um país árabe e fui muito bem tratado (…) Estou extremamente satisfeito por estar aqui. Este é um país que não tem preconceitos. As pessoas aqui se respeitam, especialmente quando se trata de religiões e escolhas”, acrescentou.