“É direito dele [Lula da Silva] ficar preso lá. Quer ficar, fica. Não vou interferir. Não vou tripudiar em cima dele. Foi julgado em segunda instância, terceira… O que o Governo dele fez está patente. Assisti a uma entrevista de um dos seus acusadores [Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobrás]. Ele fala em detalhes o que aconteceu no Governo de Lula. Não tem como várias pessoas inventarem a mesma história”, disse Bolsonaro, numa entrevista ao jornal Estadão.

“Ele [Lula da Silva] meteu a mão e entregou a amigos dele. Para quê? Projeto de poder. Não deu certo. Graças a Deus, não deu certo. Nós estamos aqui, tentando fazer o melhor para o Brasil”, acrescentou o chefe de Estado ao Estadão.

O ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse na segunda-feira, numa carta, que se recusa a sair da prisão e progredir para regime semiaberto, afirmando que não aceita “barganhar” [troca desonesta] os seus direitos e liberdade.

“Ao povo brasileiro: não troco a minha dignidade pela minha liberdade. (…) Quero que saibam que não aceito barganhar os meus direitos e a minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles e não eu que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo”, afirmou Lula, numa carta redigida manualmente e publicada nas redes sociais do ex-chefe de Estado.