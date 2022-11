"Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30", disse Jair Bolsonaro, dois dias depois da sua derrota nas presidenciais. Esta foi a sua primeira declaração pública, onde nunca reconheceu a derrota.

"Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de património", frisou.

Bolsonaro referiu ainda que "a direita surgiu de verdade" no país. "A nossa robusta representação no Congresso mostra os nossos valores: Deus, Pátria, Família e Liberdade", acrescentou.

"Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Os nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superámos uma pandemia e as consequências de uma guerra", apontou.

Na sua declaração, Bolsonaro afirmou ainda que vai continuar a cumprir os "mandamentos" da Constituição, após a derrota eleitoral.

Em momento algum do seu discurso Bolsonaro cumprimentou Lula da Silva, vencedor das eleições de domingo.

Bolsonaro esteve reunido, na segunda-feira, no Palácio do Planalto, com vários ministros, mas até agora ainda não tinha falado sobre as eleições presidenciais.

Com 100% dos votos contados, Luiz Inácio Lula da Silva venceu as presidenciais de domingo por uma margem estreita, recebendo 50,9% dos votos, contra 49,1% para Jair Bolsonaro, que procurava obter um novo mandato de quatro anos.

Ministro da Casa Civil autorizado por Bolsonaro a iniciar transição

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou hoje recebido autorização por parte do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para iniciar o processo de transição da presidência.

"O presidente Jair Bolsonaro me autorizou. Quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição", disse Ciro Nogueira, no Palácio da Alvorada, depois de Jair Bolsonaro ter dircursado.

"A presidente do PT [Partido dos Trabalhadores], segundo ela em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país", concluiu Ciro Nogueira.