O ‘site’ tem sido utilizado há anos para promover a família Bolsonaro e as ações do chefe de Estado, que irá enfrentar nas eleições de 02 de outubro o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está 12 pontos percentuais à frente nas sondagens.

Os conselheiros do Presidente, no entanto, não renovaram o domínio e o ‘website’ acabou nas mãos dos opositores de Bolsonaro, cuja campanha pretende apresentar um recurso junto dos tribunais, de acordo com os meios de comunicação locais.

Atualmente, a primeira página do ‘site’ mostra uma imagem do Presidente brasileiro associada à do ditador Adolf Hitler, rodeado de gado, juntamente com a frase “Ameaça ao Brasil”.

A página exibe também uma série de textos criticando o capitão da reserva do exército, bem como uma série de desenhos animados em que Bolsonaro aparece beijando diferentes personalidades, como o Presidente russo, Vladimir Putin, e o antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Bolsonaro nunca escondeu que é autoritário. Em suas três décadas como político, ele sempre apoiou a violência, a estupidez, e a quebra da ordem democrática”, lê-se num dos textos publicados.

No ‘site’ lê-se que a página é atualmente “não administrada ou propriedade da família Bolsonaro”, mas segundo a Wayback Machine, que regista versões de páginas publicadas na Internet, até ao ano passado a página continha informações relacionadas com o Governo e a figura do Presidente, tais como fotografias, uma biografia e um ‘podcast’.