“De acordo com as informações detalhadas das instituições médicas, ontem [quinta-feira], 03 de março, um bombardeamento da aviação russa no território de Tcherniguiv matou 47 pessoas: 38 homens e nove mulheres. 18 pessoas foram socorridas”, indicaram, na rede social Facebook, as autoridades locais, citadas pela AFP.

Um balanço anterior indicava a morte de 33 pessoas na sequência dos bombardeamentos.

A Ucrânia acusa o exército russo de ter visado uma zona residencial na quinta-feira em Chernihiv, na rota para a capital Kiev.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a “operação militar especial” na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.