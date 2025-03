Noutro comunicado, a Defesa Civil da Faixa de Gaza avançou que 14 pessoas de uma mesma família foram mortas hoje num ataque israelita a um edifício onde se realizava uma receção de condolências em Beit Lahia, no norte do território.

Segundo testemunhas, o ataque teve lugar por volta das 17h00 locais, (15h00 em Portugal).

As equipas de socorro identificaram 14 mortos da família Mubarak, disse à agência de notícias France Prece, Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, acrescentando que cerca de dez pessoas continuam desaparecidas sob os escombros.

As forças armadas israelitas lançaram hoje uma “operação terrestre limitada” para retomar parte de um corredor fundamental de Gaza, anunciou o exército.

As tropas entraram na área do Corredor de Netzarim, capturando cerca de metade da área até à estrada de Salah a-Din, segundo o jornal The Times of Israel.

A movimentação de tanques para Netzarim não é considerada uma invasão total, mas é a maior escalada qualitativa de novas hostilidades desde o cessar-fogo de 19 de janeiro, de acordo com o diário Jerusalem Post.

O exército disse que as operações terrestres visam expandir a zona de segurança e criar um tampão parcial entre as partes norte e sul da Faixa, noticiou o jornal.

“No âmbito da operação, as forças recuperaram o controlo e alargaram o seu alcance até ao centro do eixo de Netzarim”, acrescentou.

Desde o início da ofensiva, em outubro de 2023, foram mortas 49.547 pessoas na Faixa de Gaza, segundo o ministério, citado pela agência francesa AFP.

Israel retomou a campanha de bombardeamento na Faixa de Gaza após uma trégua de quase dois meses, durante a qual o grupo extremista Hamas trocou reféns israelitas por palestinianos detidos em Israel.

A trégua devia ter sido seguida por uma nova fase, mas as duas partes não chegaram a um acordo sobre os respetivos termos.

A ofensiva israelita em Gaza seguiu-se a um ataque do Hamas em Israel, em 9 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos de 250 reféns que foram levados para Gaza.