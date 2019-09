Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o bombeiro foi conduzido ao Hospital de Famalicão.

Um camião que seguia na A3 no sentido Porto-Braga, sem transportar qualquer carga, incendiou pelas 10:00, em Famalicão, e acabou por incendiar também uma área florestal.

O condutor do camião escapou ileso.

Em comunicado, a Brisa refere que, pelas 10:00, a circulação na A3 foi interrompida no “sentido sul/norte, entre as saídas 7/Cruz e 8/Braga Sul”, para “combate a incêndio em veículo pesado”.

Pelas 11:10, acrescenta a concessionária, a circulação foi reaberta.

No combate às chamas e nas operações de limpeza e desobstrução da via estiveram 21 operacionais, apoiados por oito viaturas, disse ainda fonte do CDOS.