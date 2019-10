“Não temos nada a ver com isso. A ANEPC sabe que tem compromissos financeiros com os bombeiros”, sublinhou, referindo que as despesas são definidas na diretiva financeira e operacional aprovada pela Proteção Civil no início de cada ano.

Segundo o presidente da LBP, os seis milhões de euros são “uma parte” da dívida, existindo ainda “milhões de euros” referentes a despesas extraordinárias feitas pelos corpos dos bombeiros durante os incêndios de 2018 e deste ano, como alimentação, combustíveis e reparações.

Para Jaime Marta Soares, esta situação de falta de pagamento aos bombeiros “é histórica” e trata-se de “um desrespeito”.

A Lusa pediu esclarecimentos ao Ministério da Administração interna e à ANEPC mas ainda não obteve respostas.