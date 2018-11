António Costa falou sobre o acidente ocorrido na segunda-feira no concelho de Borba, no Alentejo, na conferência de imprensa de balanço de três anos do Governo, na Casa de Allen, no Porto.

"Se houver alguma responsabilidade com certeza, mas, ao contrário de outras circunstâncias, não há uma evidência da responsabilidade do Estado", disse, apontando, depois, que a ponte de Entre-os-Rios, que caiu no início de 2001, era "uma infraestrutura do Estado e não do município"

De acordo com o primeiro-ministro, no caso do acidente de Borba, "a estrada não é da gestão das infraestruturas do Estado desde 2005".

"O Estado é uma pessoa coletiva pública distinta dos municípios. Não me compete a mim estar a apurar se há ou não responsabilidade do município enquanto titular da estrada, mas também não me compete substituir-me ao município em eventuais responsabilidades", declarou.

Ainda sobre o caso do acidente de Borba, o primeiro-ministro defendeu que "não se devem antecipar as conclusões sobre as causas da tragédia, imputando à Câmara Municipal responsabilidades que podem não ser dela ou desonerando a autarquia de responsabilidades que possa vir a ter".

"Estão em curso vários inquéritos e, no que respeita ao Estado, sobre a atuação da Direção-Geral de Geologia e Energia, tendo em vista apurar se há alguma falha a imputar. Seguramente, a Câmara [de Borba] está a avaliar as suas próprias responsabilidades e o Ministério Público abriu um processo crime", afirmou.

Ou seja, para António Costa, sendo as causas ainda desconhecidas, importa evitar precipitações ao nível da questão da responsabilização.