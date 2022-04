Na fotografia, Johnson e Zelensky surgem sentados à frente um do outro num gabinete junto às bandeiras de ambos os países, com a legenda "Surpresa".

O gabinete de Boris Johnson afirmou que o líder do governo britânico quis "encontrar-se com o Presidente Zelensky em pessoa, num gesto de solidariedade com o povo ucraniano", e deverá "apresentar um novo pacote de ajuda financeira e militar" ao país a braços com a invasão das forças russas.

O adjunto de Zelensky, Andriy Sybyga, também partilhou na rede social Facebook uma fotografia do encontro entre os dois líderes, escrevendo que "a Grã-Bretanha lidera o apoio militar à Ucrânia, a coligação antiguerra e as sanções contra o agressor russo".

Boris Johnson é o primeiro líder de um país do G7 - grupo que reúne as maiores economias mundiais - a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa, que começou a 24 de fevereiro.

Na sexta-feira, Johnson afirmou que o Reino Unido entregará à Ucrânia mais mísseis antiaéreos Starstreak, 800 mísseis antitanque e munições de precisão antiaéreas.

Prometeu também mais capacetes, equipamentos de visão noturna e equipamento à prova de bala, assim como 200.000 equipamentos não letais que o Reino Unido já se tinha comprometido a entregar aos militares ucranianos.