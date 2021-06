A Debswana Diamond Co., empresa diamantífera do Botsuana, anunciou hoje a descoberta de um diamante de 1,098 quilates, que poderá ser o terceiro maior alguma vez encontrado no mundo.

A pedra, descoberta em 1 de junho, foi mostrada ao Presidente do Botswana, Mokgweetsi Masisi, na capital, Gaborone. "Acredita-se ser o terceiro maior do género encontrado no planeta", disse Lynette Armstrong, a diretora da Debswana, detida em parceria pelo Governo do Botsuana e pelo negociante sul-africano de diamantes De Beers. A descoberta "traz esperança a uma nação em dificuldades", acrescentou. O maior diamante conhecido é o "Cullinan", que pesa mais de 3.100 quilates e foi desenterrado na África do Sul em 1905. O segundo, de 1.109 quilates, foi descoberto em 2015 na mina de Karowe, no nordeste do Botsuana, que é o maior produtor de diamantes de África.