Mário Fortuna considerou que “as consequências diretas não são muito evidentes” porque, de fato, não “há grandes relações diretas com o Reino Unido”, mas existem “muitas ligações diretas com o nosso país” que podem influenciar, uma vez que a economia açoriana está “altamente integrada na nacional”, que possui “muitas relações económicas” com o Reino Unido.

Para os empresários, é importante apurar quais os impactos do ‘Brexit’ no país, porque “o que se se passa a nível nacional claramente influencia o que se passa nos Açores”.

O economista refere que mais do que preparadas para o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia, as empresas regionais, que se vão adaptar, na sua opinião, querem “perceber de onde podem vir riscos potenciais, para reagirem”.

O professor universitário, que afirma estar apreensivo, considera que uma forma de mitigar o ‘Brexit’ pode ser a abertura a novos mercados.

Também em declarações aos jornalistas, o secretário regional adjunto da Presidência para as Relações Externas, Rui Bettencourt, disse que em função dos acordos comerciais que venham a ser estabelecidos entre o Reino Unido e a União Europeia, “as dificuldades que possam ter muitos exportadores de bens alimentares, de queijo e manteiga, para a Grã Bretanha, pode fazer com se abram oportunidades de negócio para os produtores açorianos”, que exportam para países terceiros como os Estados Unidos e Canadá.

Segundo um estudo CIP, promovido por especialistas da Ernst & Young – Augusto Mateus & Associados, no cenário mais otimista, o 'Brexit' terá um efeito negativo de 15% nas exportações portuguesas para o Reino Unido.

As perdas potenciais poderão, no entanto, chegar aos 26%, num cenário mais negativo, em que não exista qualquer acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, estimando-se um impacto negativo entre 0,5% e 1% no PIB nacional.