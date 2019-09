O tema do ‘Brexit’ esteve em debate na sessão plenária do Parlamento Europeu (PE), que decorre até quinta-feira na cidade francesa de Estrasburgo, tendo a assembleia europeia aprovado uma nova resolução na qual reitera a sua recusa em aceitar um acordo de saída que não inclua um mecanismo de salvaguarda para a fronteira irlandesa, bem como o seu apoio a um novo adiamento da data.

Falando aos jornalistas no final da aprovação do documento, o eurodeputado do PS Pedro Silva Pereira, que também integra do grupo diretor do PE para este processo, observou que a resolução aprovada representa “uma decisão importante que ajudará, também, o Conselho a tomar decisões, uma posição a favor de uma extensão do Artigo 50.º, quer dizer, de um adiamento do ‘Brexit’”.

“Esse é o passo que é necessário para evitar o cenário catastrófico de uma saída sem acordo”, notou.

Ainda assim, admitiu que “não há nenhuma razão para ser otimista quanto à negociação que está em curso" porque o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, "embora diga que quer chegar a um acordo, até hoje não apresentou uma única proposta escrita para esse tal acordo que quer alcançar nos próximos dias".

"Isso não é sério”, disse o eurodeputado socialista, para quem a atitude de Londres mostra que o Reino Unido “está a trabalhar num cenário de uma saída sem acordo”.