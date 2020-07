Edward Colston foi um comerciante do século XVII que fez fortuna a transportar africanos escravizados através do Atlântico para as Américas e que doou dinheiro para financiar escolas e instituições de caridade em Bristol.

O derrube da estátua aconteceu durante os protestos antirracismo desencadeados pela morte de um homem negro americano, George Floyd, por um polícia branco na cidade norte-americana de Minneapolis, em maio.

No dia seguinte a estátua de Robert Milligan (1746-1809), foi removida em Londres na sequência de uma petição popular, posteriormente, a administração do colégio Oriel, da universidade de Oxford, votou a favor da remoção da estátua do imperialista vitoriano Cecil Rhodes (1853-1902).

As autoridades de Bristol recuperaram a estátua de Colston do fundo da água e disseram que será colocada num museu, junto com cartazes da manifestação do movimento Black Lives Matter.