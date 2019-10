Em causa está uma disputa sobre ajudas à Airbus, pela União Europeia (UE), e à Boeing, pelos Estados Unidos.

“Lamentamos a opção dos Estados Unidos de avançar com as tarifas. Este passo não nos deixa outra alternativa senão avançarmos também com taxas relativas ao caso da Boeing, em que se concluiu que os Estados Unidos violaram as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)”, disse a comissária, em comunicado.

A OMC autorizou na segunda-feira Washington a impor sanções contra a EU em resposta aos subsídios concedidos à fabricante Airbus pelos governos europeus, prevendo-se taxas aduaneiras de 10% na aeronáutica e de 25% na agricultura.

Nesse dia, logo após a divulgação da decisão da OMC — a sanção mais pesada alguma vez imposta por aquela organização –, os Estados Unidos anunciaram tarifas punitivas de 7,5 mil milhões de dólares (quase sete mil milhões de euros) a produtos europeus para entrarem em vigor a partir de hoje.