O cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho, estará esta manhã no distrito de Aveiro para um passeio de moliceiro e uma visita à Feira Quinhentista na freguesia de Esgueira.

A comitiva da AD vai contar também com um almoço-convívio em Vagos, Aveiro, que terá a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. À noite, é a vez de o ministro da Defesa, Nuno Melo, marcar presença no jantar da AD, em Lamego, distrito de Viseu.

Por perto, estará a caravana da socialista Marta Temido, que começa o dia em Resende, também no distrito de Viseu, com uma ação de contacto com a população. À tarde, tal como Sebastião Bugalho, vai ao concelho de Lamego, para outro momento de proximidade com o eleitorado.

As ações de campanha dos dois candidatos estarão separadas por poucos metros de distância, porém Marta Temido estará em Lamego às 16:00 e Bugalho por volta das 18:00.

A candidatura da cabeça de lista socialista termina o dia com um evento “Encontro Europa” na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu.

Fora das agendas dos partidos, este domingo fica também marcado pelo voto antecipado do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que votará em Espinho, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que vai votar em Celorico de Basto.

A candidatura do Chega, liderada por António Tânger Correia, tem apenas na agenda uma arruada no concelho do Seixal, Setúbal, a meio da tarde, junto à Praça 1.º de Maio.

A Iniciativa Liberal vai começar o dia no Algarve, com uma ação de campanha no paredão de Faro e, à tarde, estará com a comunidade ucraniana no Parque da Paz, em Almada.

Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, marcará presença no comício do partido “A Europa por ti”, agendado para as 16:00, na Quinta das Conchas, em Lisboa, que contará com a participação da coordenadora bloquista, Mariana Mortágua.

A CDU, que junta o PCP e o PEV, vai passar este domingo na margem sul do Tejo, tendo o cabeça de lista, João Oliveira, ações de campanha em Setúbal, na Serra da Arrábida de manhã e num desfile e comício da Juventude CDU à tarde, e ainda na Moita, onde vai almoçar com os membros de organizações representativas dos trabalhadores.

A candidatura do Livre, liderada por Francisco Paupério, vai começar o dia em Azeitão, Setúbal, e tem ações de contacto com a população ao longo da tarde no Entroncamento, Seixal e Lisboa, com presença na Feira do Livro. O PAN celebra, de manhã, o Dia Nacional pelos Direitos dos Animais no Rossio, em Lisboa, e marca presença, tal como o Livre, na Feira do Livro de Lisboa, durante a tarde.

O RIR terá uma arruada em Azeitão, distrito de Setúbal, a Nova Direita marcará presença na apresentação do livro “Portugal 100 filtros” do secretário-geral do partido, o Volt vai até à Costa da Caparica numa ação de mergulho para remoção de plástico do mar, o ADN estará na Feira do Livro de Lisboa e o Ergue-te tem agendada uma ação de protesto junto a uma mesquita do Porto.