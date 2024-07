Luís Montenegro falava no final do Conselho de Ministros, no qual o Governo decidiu aumentar e reorganizar os Espaços e Lojas do Cidadão.

Trata-se de uma das 15 medidas aprovadas hoje para que a Administração Pública seja "o mais rápida possível" e que deixe de acontecer a repetição de pedidos de informação por forma a "uniformizar" e "tornar mais rápido e mais eficiente" o processo.

"Os power points não se esgotam com a apresentação do seu conteúdo", mas de medidas que tem o comprometimento do Governo, na execução e na monitorização da execução, afirmou Luís Montenegro, antecipando críticas da oposição, antes da apresentação da ministra da Juventude e Modernização.

Limitação de mais portais e de mais aplicações da administração pública é outra das medidas previstas pelo Governo, que estão a ser apresentadas hoje.

O primeiro-ministro anunciou um programa de 15 medidas base para combater a nova burocracia digital requerida em serviços públicos, e para uniformizar e simplificar procedimentos na máquina do Estado no atendimento de cidadãos e de empresas.

Estes objetivos do Governo foram transmitidos por Luís Montenegro no final de um Conselho de Ministros extraordinário dedicado à transição digital e à modernização administrativa, que se realizou no Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias da Universidade Nova, no concelho de Almada.

Perante os jornalistas, o primeiro-ministro advertiu que o país corre alguns riscos em termos de funcionamento da máquina do Estado, já que ao longo dos últimos anos se foi criando uma nova burocracia digital.

“Em muitas das áreas em que se procurou simplificar, tivemos afinal maiores dificuldades de acesso”, assinalou, antes de assumir como metas do seu executivo uma maior interligação entre os diferentes departamentos da administração pública, a uniformização e simplificação de procedimentos face a cidadãos e empresas, assim como o apoio a quem tem maiores dificuldades de interagir com as novas tecnologias.

Luís Montenegro também procurou antecipar reações críticas que vão surgir após a sua ministra da Juventude e da Modernização, Margarida Balseiro Lopes, apresentar em detalhe nas medidas base no programa para o digital.

No plano político-partidário, de acordo com o líder do executivo, alguns “não dizer que o que foi anunciado já foi referenciado”.

“Mas, para todos os efeitos, o que foi anunciado e não foi feito não existe”, contrapôs.