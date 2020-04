Na semana passada, António Costa anunciou em entrevista ao ‘Expresso’ que está a apontar o dia 30 deste mês como a data para anunciar os planos do “desconfinamento”.

O primeiro-ministro revelou ao semanário a intenção de "anunciar o calendário e o programa de desconfinamento progressivo" no Conselho de Ministros de 30 de abril, manifestou-se contra "diferenciações regionais" e admitiu que ainda possam ser tomadas medidas em abril.

Sobre a reabertura da sociedade no final do próximo período de emergência, que vigorará até 2 de maio — data escolhida para evitar que o fim de semana prolongado do 1.º de maio não seja "mais um momento de risco" —, o primeiro-ministro recorda que a 28 de abril haverá nova reunião entre os representantes políticos e a equipa de cientistas que trabalha para a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"O que gostaríamos era de, no Conselho de Ministros de 30 de abril, poder anunciar o calendário e o programa de desconfinamento progressivo de um conjunto de atividades que têm a ver com o sistema de ensino, com as atividades comerciais e de restauração e com as atividades culturais", afirmou, pegando nas ideias anunciadas no parlamento no dia 16.

Questionado se ainda poderá haver algum tipo de reabertura em abril, Costa não o exclui: "Assim que seja possível, tomaremos as primeiras medidas. Não vamos estar a atrasar medidas”.

Ao Expresso, Costa retoma, então, o ‘roteiro' de reabertura que tinha traçado na Assembleia da República e que, na economia, começará pelo pequeno comércio e, no sistema educativo, pelas creches — explicando que é um universo que não se sobrepõe com um eventual recomeço das aulas presencias do 11.º e 12.º anos —, e avisa que nas escolas e transportes públicos "vai ser obrigatório o uso de máscara comunitária".

No parlamento, o primeiro-ministro afirmou ser necessário já em maio “olhar para as atividades a que a autoridade do Estado impôs o encerramento: desde logo o comércio, mas também a restauração", defendendo ações "prudentes e graduais.”

“Devemos começar pelo pequeno comércio de bairro, aquele que junta menos gente, que exige menos distância de deslocação, melhor serve a economia local. Responde às necessidades mais imediatas dos cidadãos; depois, podemos avançar para outras lojas de porta aberta para a rua; e, finalmente, devemos chegar também às grandes superfícies.”

O primeiro-ministro aponta para junho o regresso ao trabalho — e mesmo assim de forma desencontrada em termos de horários e semanas.

Questionado se a região Norte, onde se registam mais casos de covid-19, poderia ter um desconfinamento mais tardio, responde: "Não gostaríamos de fazer diferenciações regionais”.

António Costa frisa que as medidas serão tomadas de forma gradual e medido o seu impacto na evolução da covid-19 para “não correr o risco de ter de reverter os passos”, embora sem excluir esse cenário: “A primeira prioridade foi conter a pandemia sem matar a economia. A nova prioridade que temos agora é a de reanimar a economia sem deixar descontrolar a pandemia”.

Cabeleireiros

Apesar das notícias que davam como certa a reabertura dos cabeleireiros, barbeiros e institutos de beleza já no final deste estado de emergência, as associações do setor alertam que a decisão ainda não foi tomada.

O esclarecimento foi feito esta quinta-feira ao SAPO24, após quase uma semana em que se preparava o regresso aos salões já no princípio de maio. Esta, contudo, ainda não é certa.

No dia 16, na Assembleia da República, o primeiro-ministro falou da reabertura destes espaços, mas apenas para dizer que não se esqueceu deles: “esse é um grande desafio: os cuidados pessoais, designadamente os cabeleireiros ou os barbeiros — temos de ter normas específicas de segurança para os profissionais e também para os utentes, mas temos de dar resposta e temos de ser capazes, durante o mês de maio, de criar condições para que voltemos também a ter esses serviços abertos”, disse Costa, sem nunca se comprometer com uma data concreta.

Segundo a Associação Portuguesa de Barbearias, Cabeleireiros e Institutos de Beleza, existem mais de 38 mil salões de cabeleireiro e institutos de beleza, que empregam mais de 50 mil pessoas.

Cinemas

No que toca aos cinemas, Simão Fernandes, presidente da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC), explica ao SAPO24 que neste momento o setor está "a aguardar informação da Direção-Geral da Saúde".

A esperança é "abrir logo que possível", mas o regresso às salas depende de vários fatores, que nos se esgotam em medidas de distanciamento social como lembra Simão Fernandes: "depende de os produtores disponibilizarem filmes para estrear numa determinada data"

"Ainda não temos experiências em termos europeus, nem em termos internacionais, do que possa acontecer com as estreias em cinema, pelo que estamos numa de aguardar, sem problema", explica.

A associação tem estado a pedir um encontro com a ministra da Cultura, que tutela o setor, estando prevista também uma receção pelo presidente da República, já este sábado.

"As pessoas querem abrir logo que possível, lentamente, com o máximo de segurança — mas vamos aguardando", afirma.

Os cinemas podem mesmo ser dos primeiros espaços culturais a reabrir. Ao ‘Expresso’, António Costa não se compromete com uma data para a realização de grandes festivais, reiterando que será mais fácil voltar a abrir os equipamentos com "lugar marcado”.

"Num cinema, a lotação é restrita, os lugares passam a ser todos marcados, só podem vender bilhetes de duas em duas filas, de três em três cadeiras", exemplificou o primeiro-ministro.

Creches

Na Assembleia da República, a 16 de abril, António Costa disse esperar que, em maio, seja possível "reabrir as creches, que são fundamentais para apoiar as famílias e para evitar que muitas estejam com perda de rendimento, ou que tenham esforço acrescido por se encontrarem em teletrabalho".

"Gostaria muito que, pelo menos no período praia/campo, as crianças do pré-escolar pudessem voltar a conviver, porque é muito importante para a sua formação", completou o primeiro-ministro.

Ensino Superior

As universidades e institutos politécnicos podem retomar as aulas presenciais a partir de maio, segundo um despacho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

A tutela quer que haja um regresso gradual às instituições e que se privilegie as aulas práticas e laboratoriais, que foram as mais afetadas desde que o Governo mandou encerrar todos os estabelecimentos de ensino para tentar conter a disseminação do novo coronavírus.

Depois de um mês de ensino à distância, o ministério acredita que poderá haver condições para voltar ao modelo de ensino presencial em 4 de maio, à semelhança do que tem sido pensado para os alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade.

Uma das razões para esta decisão é “a necessidade de assegurar a conclusão do corrente ano letivo em prazos tão próximos quanto possíveis do que se encontrava previsto no calendário escolar, evitando impactos negativos sobre o próximo ano letivo”, refere a nota do MCTES publicada no ‘site’ da Direção Geral do Ensino Superior (DGES).

A prioridade no regresso às aulas presenciais deve ser dada às aulas práticas e de laboratório, assim como às avaliações finais das disciplinas e à conclusão dos estágios.