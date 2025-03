“A baleia apareceu aqui anteontem. Não é normal, caiu dentro do coral”, disse hoje à Lusa Joaquim Araújo dos Santos, num barco que levava os curiosos a ver de perto o animal.

“Não é altura de passar baleias, é a primeira vez”, continuou Joaquim Araújo Santos, referindo-se ao facto de o animal ter ficado preso na zona de coral e já não ter conseguido sair também porque a maré baixou.

As baleias e os golfinhos podem ser avistados durante todo o ano em Timor-Leste, com o ponto alto de visualizações a acontecer entre outubro e dezembro.

Naquela altura, no estreito de Wetar, que separa Díli da ilha de Ataúro, pode ser vista uma grande diversidade de baleias em rota migratória entre os oceanos Pacífico e Índico, incluindo a baleia-azul e o cachalote.

Junto à baleia, vários pescadores timorenses tentavam cortar o animal para aproveitar a carne para comer e vender, mas, sem grande sucesso, porque, segundo Araújo dos Santos, “não se consegue cortar uma baleia com facas”.

Contactado por telefone pela Lusa, o comandante da Unidade de Polícia Marítima timorense, Eugénio Pereira, disse que se deslocaram quinta-feira a Ulmera para observar diretamente a baleia, mas não têm forma de a retirar do local.

O comandante explicou também que já falou com as entidades responsáveis pelo setor das pescas e do meio ambiente para definirem como a baleia pode ser removida e enterrada.

Eugénio Pereira manifestou preocupação com o facto de os pescadores estarem a aproveitar a carne para consumo, alertando que pode representar um risco para a saúde.