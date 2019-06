A Caixa Geral de Depósitos (CGD) não vai renovar o contrato com a Segurança Social, por considerar as atuais condições penalizadoras, estando a tentar encontrar-se uma solução para pagar aos cerca de 100 mil beneficiários que ainda recebem por carta-cheque pensões ou subsídios de desemprego, entre outras prestações.

"As pessoas podem estar muito tranquilas relativamente ao que têm a receber através da Segurança Social, designadamente as suas pensões. A CGD continuará a assegurar esse serviço até a Segurança Social encontrar outras soluções", afirmou o presidente do banco à Lusa, à margem da cerimónia de entrega dos Prémios Caixa Social 2019, hoje em Lisboa.

Mas a CGD pretende terminar esses pagamentos quando a Segurança Social encontrar outra solução e Paulo Macedo lembra que, além das cartas cheques, os pagamentos podem ser feitos por transferência bancária e levantamento por cartão de crédito ou débito.