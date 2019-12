Comecemos com as boas notícias: três dias seguidos de descanso. Em 2020, serão quatro (cinco, para quem celebra o S. Pedro) as oportunidades de fins de semana prolongados:

10 de abril Sexta-feira Santa

Sexta-feira Santa 1 de maio Dia do Trabalhador (sexta-feira)

Dia do Trabalhador (sexta-feira) 29 de junho S. Pedro (segunda-feira - celebrado em Sintra, Montijo, Évora, entre outros municípios)

S. Pedro (segunda-feira - celebrado em Sintra, Montijo, Évora, entre outros municípios) 5 de outubro Implantação da República (segunda-feira)

Implantação da República (segunda-feira) 25 de dezembro Natal (sexta-feira)

O 1 de janeiro já é no ano seguinte, mas vale recordar que calha também a uma sexta-feira.

Depois, há três hipóteses de esticar mais o descanso com estas “pontes”. Acrescente-lhe ainda uma outra, se for caso de celebrar o Carnaval.

25 de fevereiro Carnaval (terça-feira)

Carnaval (terça-feira) 11 de junho Corpo de Deus (quinta-feira)

Corpo de Deus (quinta-feira) 1 de dezembro Restauração da Independência (terça-feira)

Restauração da Independência (terça-feira) 8 de dezembro Imaculada Conceição (terça-feira)

Em junho, na realidade, a segunda semana, com alguma ginástica, pode ser ainda mais bem aproveitada. Tem apenas três dias úteis: segunda, terça e sexta. O 10 de junho, Dia de Portugal, calha a uma quarta-feira, colado ao 11 de junho, Corpo de Deus.

Depois, temos os feriados mesmo a meio da semana (quarta-feira, portanto).

1 de janeiro Ano Novo

Ano Novo 10 de junho Dia de Portugal (como já tínhamos visto)

Dia de Portugal (como já tínhamos visto) 24 de junho S. João (celebrado no Porto, em Mértola, Tavira, Almada, entre outros municípios)

E os que pouco mudam, porque calham ao fim de semana.