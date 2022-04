A câmara municipal de Setúbal decidiu afastar do acolhimento de cidadãos ucranianos a técnica superior que o jornal 'Expresso' diz ter ligações a Moscovo. Numa nota enviada ao SAPO24, a autarquia liderada por André Valente Martins (CDU) diz também que "irá solicitar ao Ministério da Administração Interna que adote, de imediato, os necessários procedimentos no sentido de averiguar a veracidade das suspeitas veiculadas pelo jornal 'Expresso', manifestando total disponibilidade para prestar toda a informação necessária."

"Face à situação criada, a Câmara Municipal, retirou do acolhimento de cidadãos ucranianos a técnica superior citada na notícia até ao total e inequívoco esclarecimento desta situação", escreve a autarquia.

Segundo o semanário, pelo menos 160 refugiados ucranianos foram recebidos por Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, e pela mulher, Yulia Khashin, funcionária do município setubalense, no âmbito da Linha de Apoio aos Refugiados da Câmara Municipal de Setúbal, com gabinete no Mercado do Livramento, no centro da cidade.

O jornal diz que Igor Khashin, líder da Associação dos Emigrantes de Leste (Edintsvo), subsidiada desde 2005 até março passado pela câmara de Setúbal, e a mulher terão, alegadamente, fotocopiado documentos de identificação dos refugiados ucranianos no processo de acolhimento e questionado os refugiados sobre os familiares que ficaram na Ucrânia.

A autarquia, todavia, garantiu ao jornal que “nunca foi feita tal pergunta”, que foram “cumpridos todos os requisitos técnicos inerentes a um atendimento social” e que “a recolha de informação é feita com a autorização expressa dos próprios e realizada por dois técnicos superiores”. Além disso, garante, está a ser assegurada a confidencialidade a que a autarquia está “obrigada”.

O jornal 'Expresso' refere também que Igor Khashin é um dirigente associativo com dupla nacionalidade, que se apresenta como “gestor de projetos”, e que existiam “referências a si e às suas associações em sites da Ruskyi Mir e da Rossotrudnichestvo”, instituições estatais criadas pelo Kremlin para divulgar a cultura e o mundo russos, mas que, segundo fontes citadas pelo jornal, “podem servir de cobertura a elementos dos serviços secretos” da Rússia.

Na nota enviada ao SAPO24, a autarquia explica que "tem em funcionamento, desde o início da invasão russa da Ucrânia, um serviço de atendimento a refugiados ucranianos e tem prestado todo o apoio necessário ao acolhimento destas pessoas, em direta e permanente articulação com diferentes entidades, nomeadamente a Segurança Social, Alto Comissariado para as Migrações, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras."

"O sr. Igor Kashin, citado na notícia do 'Expresso', colabora, regularmente, há vários anos, com várias entidades da administração central, entre as quais o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Alto Comissariado para as Migrações e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tendo prestado esta colaboração já este ano, em instalações de alguns destes serviços em Setúbal, no contexto do acolhimento de refugiados da guerra da Ucrânia. Esteve também a dar apoio, no contexto das relações existentes, desde 2005, entre a CMS e a EDINSTVO, associação de imigrantes de leste, nos serviços municipais responsáveis pelo acolhimento de refugiados", acrescenta o município.

"Após tomar conhecimento de afirmações proferidas, há duas semanas, pela Embaixadora da Ucrânia em Portugal relativamente a esta associação, a Câmara Municipal de Setúbal questionou formalmente e no próprio dia, por ofício, o senhor Primeiro-ministro, pedindo que se pronunciasse sobre a veracidade destas declarações e esclarecesse com a maior brevidade possível se o Alto Comissariado para as Migrações mantinha a confiança nesta associação, não tendo obtido resposta até ao momento."

Numa entrevista à CNN Portugal, a 8 de abril, Inna Ohnivets avisava que há associações com "ligações muito estreitas" com a embaixada russa, temendo que se pudessem apoderar de informações sensíveis dos refugiados ucranianos que chegam ao país.

Dois dias antes, a Associação dos Ucranianos em Portugal enviou uma carta à secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Maria da Graça Mira Gomes, a denunciar a presença no país de organizações não-governamentais que atuam como agências pró-russas sob a aparência de serem multiculturais. A estrutura alertava ainda que estas ONGs podem estar a recolher dados pessoais dos refugiados.

A câmara municipal de Setúbal diz ainda repudiar "com veemência qualquer toda e qualquer insinuação de quebra de sigilo no tratamento de dados de cidadãos ucranianos acolhidos nos seus serviços", esclarecendo que "no atendimento que é realizado a estes e a outros cidadãos, como foi explicado ao jornal 'Expresso', são cumpridos todos os requisitos técnicos inerentes a um atendimento social".

"A recolha de informação só é feita com autorização expressa por escrito dos próprios e é realizada por dois técnicos superiores da Câmara Municipal de Setúbal. Trata-se de um procedimento reconhecido e utilizado pelas entidades que, em Portugal, fazem este tipo de trabalho. A informação recolhida serve para instruir os processos de formalização do pedido de acolhimento destes refugiados."

Governo pede esclarecimentos ao Alto Comissariado para as Migrações

A secretária de Estado da Igualdade e Migrações enviou hoje ao Alto Comissariado para as Migrações (ACM) um pedido de esclarecimento na sequência da notícia de que refugiados ucranianos estão a ser recebidos em Setúbal por russos pró-Putin.

Em comunicado, o gabinete da secretária de Estado Sara Guerreira indica que o pedido foi dirigido à alta-comissária, Sónia Pereira, com caráter de urgência.

A secretária de Estado “pediu também esclarecimentos aos parceiros locais do ACM , como a Rede de Centros Locais de apoio à integração de migrantes e associações locais”, acrescenta o comunicado.

Vários partidos já requereram, entretanto, a audição do presidente de câmara municipal de Setúbal na Assembleia da República para esclarecer as notícias.

Associação de Ucranianos: Há pró-russos a receber refugiados em todo o país

Apesar de os dedos estarem agora apontados a Setúbal, a Associação dos Ucranianos em Portugal disse hoje que há “por todo o país” elementos pró-Putin nas organizações que estão a acolher refugiados ucranianos, alertando trata-se de um fenómeno que se repete em toda a Europa.

“Desde que os refugiados começaram a chegar a Portugal, em março, começámos a receber alertas de que tinham sido recebidos por pessoas de elementos pró-russos que se faziam passar por elementos de organizações internacionais e até ucranianas”, contou à Lusa o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadoka, garantindo que as denúncias chegaram “de norte a sul do país”.

Nestes encontros, os ucranianos acabados de fugir da guerra temiam pela sua segurança assim como dos familiares e amigos que tinham ficado no país, acrescentou Pavlo Sadoka.

A Associação dos Ucranianos em Portugal alertou “há mais de um mês, os serviços secretos portugueses (Serviço de Informações de República Portuguesa) para a presença de agentes infiltrados nas organizações que estavam a dar apoio aos refugiados e a recolher informações sobre as suas famílias”, disse.

“Os russos têm a melhor rede de espionagem de todo o mundo e utilizam todo o tipo de esquemas. Claro que nós não podemos provar, porque não somos nenhuma agência de investigação, mas a História diz-nos que esta é uma situação muito perigosa”, explicou Pavlo Sadoka.

Segundo o representante da Associação, esta situação está a repetir-se por toda a Europa: “A Associação de Ucranianos em Portugal esteve reunida esta semana com outras organizações e vimos que é igual em toda a Europa”.

*Com Lusa