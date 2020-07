“A única forma que está nas minhas competências legais e na minha autoridade legal é, de facto, quebrar o acordo com a Área Metropolitana de Lisboa no sentido de essas carreiras intermunicipais deixarem de poder entrar pelo território de Cascais e nas fronteiras dos concelhos vizinhos”, afirmou o autarca.

O jornal i escreve hoje na primeira página que “Carreiras ameaça parar transportes públicos de Sintra e Oeiras”.

Lá dentro, num artigo de opinião, Carlos Carreiras afirma que, caso não fossem repostos os transportes a 100% na área da AML, à entrada de Cascais os passageiros passariam a fazer “testes de temperatura”, após o que seria feito “transbordo para rotas municipais”, ficando as carreiras intermunicipais impedidas de circular no concelho.

Ao início desta tarde, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com o Conselho de Ação Social do município, Carlos Carreiras reiterou a intenção de criar “uma cerca sanitária” aos transportes intermunicipais, provenientes dos concelhos de Sintra e de Oeiras, que venham sobrelotados.