As Festas da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isabel 2024 decorrem entre 4 e 14 de julho, em vários espaços da cidade, e segundo a organização "contam com uma programação eclética e abrangente, capaz de atrair pessoas de todas as idades".

A grande novidade deste ano é a "aposta na diversificação e distribuição de palcos por novos locais da cidade. O epicentro do evento deixa de ser, assim, o Jardim da Sereia, juntando-se, este ano, os palcos do Parque Verde do Mondego (margem direita), da Feira Popular e da Sé Nova".

D.A.M.A, Quatro e Meia, Tiago Bettencourt, Dino D’Santiago e Kátia Guerreiro são alguns dos artistas que este ano animam a componente musical das Festas da Cidade de Coimbra, desta vez com quatro palcos pela cidade, um deles no Parque Verde pela primeira vez, em substituição do Jardim da Sereia.

Quatro palcos, nove concertos, múltiplos eventos culturais e desportivos, um festival de música de rua, uma serenata, duas sessões de fogo de artifício e duas procissões religiosas são algumas das muitas propostas do programa. Tiago Bettencourt e a Orquestra Clássica do Centro, Dino D’Santiago, Kátia Guerreiro e os D.A.M.A juntam-se aos já anunciados Quatro e Meia nas noites das Festas da Cidade.

O programa completo, profano e religioso, foi apresentado hoje na margem direita do Parque Verde do Mondego, pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, pelo vice-presidente da autarquia, Francisco Veiga, pelo presidente da Mesa Administrativa da Confraria da Rainha Santa Isabel, Joaquim Costa e Nora, pelo presidente da União de Freguesias (UF) de Santa Clara e Castelo Viegas, José Simão, pelo vice-presidente da UF de Coimbra, Carlos Pinto, e pelo fadista João Farinha.

O cartaz musical integra Quatro e Meia (13 de julho, Parque Verde), D.A.M.A. (12 de julho, Parque Verde), Tiago Bettencourt com a Orquestra Clássica do Centro (4 de julho, Jardim da Sereia), Kátia Guerreiro (5 de julho, Jardim da Sereia) e Dino D’Santiago (6 de julho, jardim da Sereia), , para além da atuação de um conjunto de bandas e artistas locais na Feira Popular: Tiago Silva (7 de julho), Não há 2 sem 3 (8 de julho), Remember (9 de julho) e Ús Sai de Gatas (10 de julho).

E há ainda espaço para homenagear o fado de Coimbra com a Serenata dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra (à meia noite de dia 6 para dia 7 de julho), na Sé Nova, com os grupos: Fatum (da Associação de Estudantes da Universidade da Madeira), Última Luz (da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra), Grupo de Fados de Antigos Estudantes de Coimbra e Fado Ao Centro, num total de 27 músicos (16 instrumentistas e 11 cantores). Na conferência de imprensa de hoje foi possível antecipar este momento com um breve apontamento musical, da autoria do Fado ao Centro.

Todos os concertos, com início às 21h30, são de entrada livre, numa aposta na democratização cultural e no acesso de todos à música.

A programação das Festas da Cidade de Coimbra integra este ano o Festival de Música de Rua – Baixa O Som, a Feira Popular, a Feira de Artesanato Urbano, o Festival de Insufláveis, dois espetáculos de fogo de artifício, iluminação festiva e as cerimónias oficiais comemorativas do Dia da Cidade de Coimbra, que se celebra a 4 de julho. Na componente religiosa, a devoção à Rainha Santa Isabel, padroeira da cidade, fica marcada pelas duas imponentes procissões: nos dias 11 de julho (Procissão da Penitência) e 14 de julho (Procissão Solene).

Os espetáculos de fogo de artifício acontecem no rio Mondego, nos dias 4 de julho (00h00) e a 11 de julho (22h30). A iluminação festiva tem lugar entre 4 a 14 de julho (das 20h00 às 0h00, de segunda a quinta-feira, e até 01h00, à sexta-feira e sábado) em várias artérias da cidade.

As Festas da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isabel são uma organização da Câmara Municipal de Coimbra, sendo a Confraria da Rainha Santa Isabel a entidade responsável pela realização da componente religiosa do programa.