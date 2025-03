Sabe-se ainda que a Câmara de Lisboa (CML) adiou sessão de esclarecimento e está a plantar árvores a poucos metros, avançaram em comunicado.

Uma nova sessão irá decorrer no Fórum Lisboa, na avenida de Roma 14, próxima quarta-feira, dia 2 de abril, às 18h30.

No lugar onde esta quinta-feira existiam buracos que preparavam o transplante de pelo menos três jacarandás do separador central da Avenida 5 de outubro, em Lisboa, agora há terra reposta pelos funcionários da Câmara Municipal de Lisboa (CML), que volta a tapar as raízes das árvores que estavam a ser preparadas para ser removidas, diz o jornal.

Os trabalhos parecem foram suspensos, dado que ao início da tarde já não existiam intervenções no local, avançam.

Uma possibilidade, ainda não confirmada por nenhum dos intervenientes, é de que este seja o resultado da providência cautelar que o PAN interpôs para impedir o abate e a transplantação das árvores devido à construção do parque de estacionamento na antiga Feira Popular.

O Observador sublinha que ao início desta tarde não havia qualquer funcionário em operações junto às árvores do separador central, mas a poucos metros, numa zona verde ao lado da avenida, junto à entrada da estação de comboio de Entrecampos, uma equipa de cerca de dez funcionários da CML estavam a plantar 15 novos jacarandás.

A CML reafirma que dos 75 jacarandás que iriam ser removidos daquele local, o atual executivo conseguiu salvar 50. Está ainda garantida a plantação de mais 200 jacarandás em diversos locais da cidade de Lisboa.

Recorde-se que a Câmara de Lisboa iniciou ontem os trabalhos de transplante de 20 jacarandás na Avenida 5 de Outubro, onde se prevê também o abate de 25 destas árvores.

A remoção dos jacarandás esteve ontem também parada porque uma mulher, que é comerciante na rua, se sentou à frente de uma das árvores para impedir a sua retirada, obrigando a que as máquinas parassem de trabalhar.