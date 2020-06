Por esse motivo, o presidente solicita a Matos Fernandes que diligencie no sentido de que seja averiguado, e o informe, por que razão os dados de Portugal não figuram no relatório do Projeto SWEAP, paralelamente aos dados dos outros 28 países da Europa que participam no projeto e, porque razão, as entidades de inspeção nacionais não participaram.

A Associação Jornada Principal (AJP) prometeu que a partir de hoje vai marcar presença em todas as aparições públicas do ministro do Ambiente para exigir o encerramento do aterro.

"A partir de agora a associação vai fazer parte da agenda do ministro do Ambiente. Em todas as suas aparições públicas, nós vamos estar com cartazes a dizer 'fim do aterro'. Este ministro vai estar ligado à história do aterro de Sobrado. Vamos ser amigos inseparáveis", afirmou Diogo Pastor, em declarações por telefone à agência Lusa, após uma audição na Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

João Pedro Matos Fernandes afirmou no Parlamento, em 20 de maio, que a associação ambientalista, apesar de ter sido "convocada para consultar todo o processo administrativo na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, não apareceu". O governante acrescentou que a AJP "prefere dizer mal de tudo e ser sistematicamente citada por alguns dos senhores e senhoras deputadas".